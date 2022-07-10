Испания

Півзахисник відправиться підкорювати МЛС.

Півзахисник каталонської Барселони Серхіо Бускетс залишить команду після майбутньої кампанії.

Влітку футболіст точно не покине "блаугранас" та залишиться в команді, повідомляє Фабріціо Романо.

Натомість після сезону-2022/23 Бускетс відправиться до одного з клубів МЛС. Саме влітку 2023 року завершується контракт опорника із рідним клубом.

Минулого сезону на рахунку іспанця 51 матч у складі Барселони, в яких він забив три голи та віддав одну результативну передачу.

Раніше повідомлялось, що 33-річний виконавець відмовився від зниження зарплати в Барселоні.