Испания

Це результат першої зустрічі директора клубу із представником гравця.

Капітан Барселони Серхіо Бускетс не хоче підписувати новий контракт із "блаугранас" зі зниженою зарплатою. Про це повідомляє Marca.

За інформацією джерела, зустріч між директором клубу Матеу Алемані та представником футболіста Хосе Марією Оробітом відбулася в суботу. На ній обговорювалося питання нового контракту для 33-річного іспанця, який поки що не має наміру йти на зниження своєї зарплати.

Алемані пояснив зниження окладів для гравців кроком, який дозволить клубу підписати нових гравців у літнє трансферне вікно. Чинний контракт Бускетса розрахований до наступного року.

Також зазначимо, що Бускетс, як і інші гравці, вже й раніше пішов на зниження зарплат, коли виникли фінансові труднощі через пандемію коронавірусу.

Крім Бускетса, Барселона має намір знизити зарплату Жерару Піке та Хорді Альбі. При цьому перший нещодавно заявляв, що ладен піти на такий крок.

Раніше повідомлялося, що Зінченко зацікавив Барселону в якості альтернативи Маркосу Алонсо.