Новачок Ла Ліги здійснив черговий трансфер.
серхіо асенхо, вальядолід
10 липня 2022, 21:50
Новачок Ла Ліги Вальядолід оголосив про підписання чергового літнього новачка.
Так, до складу "Пусели" повернувся голкіпер Серхіо Асенхо, який є вихованцем клубу.
33-річний футболіст підписав контракт до 2024 року на правах вільного агента. Відзначимо, що Асенхо є вихованцем Вальядоліду та із 2006 по 2009 рік грав за свій рідний клуб.
Останні вісім років Асенхо грав у Вільярреалі, за який провів 258 матчів, пропустивши 294 м'ячі, 84 рази зберігши свої ворота у недоторканності.
Раніше повідомлялось, що Вальядолід оновив клубну емблему.