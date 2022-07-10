Испания

Новачок Ла Ліги здійснив черговий трансфер.

Новачок Ла Ліги Вальядолід оголосив про підписання чергового літнього новачка.

Так, до складу "Пусели" повернувся голкіпер Серхіо Асенхо, який є вихованцем клубу.

33-річний футболіст підписав контракт до 2024 року на правах вільного агента. Відзначимо, що Асенхо є вихованцем Вальядоліду та із 2006 по 2009 рік грав за свій рідний клуб.

Останні вісім років Асенхо грав у Вільярреалі, за який провів 258 матчів, пропустивши 294 м'ячі, 84 рази зберігши свої ворота у недоторканності.

Раніше повідомлялось, що Вальядолід оновив клубну емблему.