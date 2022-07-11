Новий контракт француза діятиме до літа 2024-го.
Усман Дембеле, Gettu Images
11 липня 2022, 08:53
Як повідомляє Фабріціо Романо, Усман Дембеле прийняв усі пункти нового контракту, запропонованого Барселоною.
Раніше з'являлася інформація, що головною перепоною у перемовинах були вимоги француза по зарплаті, проте наразі він погодився на її зниження через сильне бажання грати за каталонців, а також бажання Хаві бачити цього футболіста у своїй команді.
Новий контракт 25-річного вінгера діятиме до кінця червня 2024-го року. Усман вже прибув з відпустки до Барселони задля його підписання, про що також повідомив Романо.