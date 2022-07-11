Испания

Футболіст жодного разу не грав у складі "дорослої" команди.

24-річний бразильський півзахисник Матеус Перейра да Сілва, незважаючи на свій відносно юний вік, має доволі складну футбольну долю.

Гравець центральної ланки поля є вихованцем Корінтіанса, проте з 2016 року й дотепер виступає в європейських клубах, устигнувши за цей час змінити склади італійського Емполі та Ювентуса, французьких Бордо та Діжона, ненадовго повернутись до бразильської Парани, після чого опинитись у каталонській Барселоні.

Однак за останні більше ніж два роки жодного досвіду виступів у складі основної команди "блаугранас" футболіст так і не отримав, тому поточне трансферне вікно для нього з великою ймовірністю стане останнім у складі каталонського колективу.

Як повідомляє іспанська преса, Ейбар, якому не вдалось зачепитись за перепустку до Ла Ліги, уже майже завершив процедуру підписання Перейри, і при цьому Барса залишить за собою 50% від його потенційного наступного продажу.

Окрім цього, якщо "зброярам" удасться підвищитись за класом, то вони також будуть змушені виплатити на користь Барселони певні бонуси.

За останній футбольний рік Матеус награв 36 матчів, забивши п’ять голів та віддавши три гольові передачі.