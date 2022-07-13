Испания

Футболіст залишиться грати в Ла Лізі.

Колишній футболіст мадридського Реалу та Малаги Іско продовжує шукати наступне місце роботи.

Так, хавбек близький до того, щоб стати гравцем Севільї, повідомляє Маттео Моретто.

Очікується, що контракт буде підписано до кінця поточного місяця. В послугах Іско зацікавлений особисто Хулен Лопетегі.

У сезоні-2021/22 Іско зіграв за Реал Мадрид у 14 матчах Ла Ліги, у яких зміг забити лише один гол.

Зазначимо, що іспанський півзахисник досить затребуваний на трансферному ринку - він має пропозиції від чотирьох клубів.