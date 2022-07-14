Испания

Президент Барселони прокоментував нову угоду із французом.

Нападник каталонської Барселони Усман Дембеле нарешті продовжив контракт зі своїм клубом, про що "блаугранас" відрапортували напередодні.

Президент клубу Жоан Лапорта прокоментував цю подію, наголосивши на важливості Дембеле для клубу.

Окрім того, функціонер затронув також й питання заробітної плати футболіста.

"Дембеле зробив все, щоб залишитись в нашому клубі. Він зміг підлаштуватись під наші нові зарплати, адже завжди хотів грати саме тут.

Хаві любить Усмана та дуже хотів, щоб він був частиною команди", — наводить слова Лапорти Фабріціо Романо.

Нагадаємо, що контракт розраховано до літа 2024 року.

Раніше Барселона оголосила про домовленість із Лідсом стосовно Рафіньї.