Испания

Італійський клуб готовий був продати футболіста за 25-30 мільйонів євро.

Захисник Удінезе та збірної Аргентини Науель Моліна може продовжити свою кар'єру в іспанській Ла Лізі. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.

За інформацією джерела, у послугах 24-річного аргентинця зацікавлений Атлетіко, який уже погодив особистий контракт із футболістом, який буде розрахований до літа 2027 року.

Раніше у ЗМІ була інформація, що Удінезе готовий відпустити футболіста за 25-30 мільйонів євро.

Минулого сезону Моліна провів 37 поєдинків, у яких забив вісім голів та віддав п'ять результативних передач.