Італійський клуб готовий був продати футболіста за 25-30 мільйонів євро.
Науель Моліна, Getty Images
15 липня 2022, 12:17
Захисник Удінезе та збірної Аргентини Науель Моліна може продовжити свою кар'єру в іспанській Ла Лізі. Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра у своєму твіттері.
За інформацією джерела, у послугах 24-річного аргентинця зацікавлений Атлетіко, який уже погодив особистий контракт із футболістом, який буде розрахований до літа 2027 року.
Раніше у ЗМІ була інформація, що Удінезе готовий відпустити футболіста за 25-30 мільйонів євро.
Минулого сезону Моліна провів 37 поєдинків, у яких забив вісім голів та віддав п'ять результативних передач.