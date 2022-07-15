Испания

Форвард форсує свій трансфер до каталонців.

Трансферна сага Роберта Левандовські та каталонської Барселони продовжується із новим розвитком подій.

Сторони продовжують знаходитись у постійному контакті та вже знаходяться на фінішній прямій у переговорах, повідомляє Фабріціо Романо.

Що стосується самого поляка, то форвард хоче форсувати свій перехід та наполягає на тому, щоб приєднатись до Барселони протягом останніх 24 годин.

Очікується, що сьогодні відбудеться черговий раунд перемовин.

За минулий футбольний рік Роберт забив 50 голів та віддав сім гольових передач за 46 матчів.

Раніше повідомлялось, що Баварія хоче продати форварда в будь-який інший клуб, а не Барселону.