Испания

Мюнхенський клуб прийняв останню пропозицію каталонців.

Стрімке погіршення взаємин між польським нападником Робертом Левандовські та його теперішнім клубом мюнхенською Баварією почало бути помітним ще в лютому, коли сторони не знаходили спільної мови відносно необхідності продовжувати чинний контракт.

Зрештою, постійні перемовини призвели лише до того, що 33-річний виконавець вирішив залишити клуб уже під час поточної трансферної кампанії, навіть не зважаючи на ще рік, який залишалось діяти чинній угоді.

Одразу після повідомлення щодо цього, із агентами Левандовські почали контактувати представники каталонської Барселони, яка досить довго вважалась чи не головним претендентом на підписання з ним контракту.

Однак скрутне фінансове становище "блаугранас" усе ж таки давалось узнаки — Барса робила безліч пропозицій, проте всі вони так чи інакше не влаштовували Баварію.

Але стрімке наближення початку сезону та відсутність факту покращення мікроклімату у стосунках із поляком змусили "Рекордмайстера" погодитись із останньою актуальною ставкою іспанського клубу.

Німецька преса повідомляє, що сторони зійшлись на 45 млн євро відступних та 5 млн євро у вигляді різноманітних бонусів, тоді як сам Левандовські отримає чотирирічний контракт.

Очікується, що цими вихідними форвард завітає до Барселони задля підписання контракту.

У минулому сезоні Роберт забив 50 голів та віддав сім гольових передач у 46 матчах.