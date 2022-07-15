Каталонці працюють над трансфером нападаючого.
Роберт Левандовські, getty images
15 липня 2022, 21:39
Барселона не залишає спроб підписати нападаючого Баварії Роберта Левандовські у поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє авторитетне видання Bild, каталонці готують покращену пропозицію щодо польського форварда.
Минулого разу "синьо-гранатові" і обговорювали з Баварією суму у розмірі 45 мільйонів євро (40 — одразу, 5 — як бонуси).
Минулого сезону польський нападник провів 46 матчів, забив 50 голів та віддав сім результативних передач.
Нагадаємо, що Баварія хоче продати Роберта Левандовські до Парі Сен-Жермен чи Челсі, а не до Барселони.