Испания

Керманич Реалу прокоментував трансферну політику клуба.

Цьогорічна літня трансферна кампанія для мадридського Реалу не була сповнена великою кількістю підписань, проте команда все одно витратила дуже багато коштів на одне лишень придбання опорного півзахисника французького Монако Орельєна Чуамені.

Окрім того, "галактікос" забезпечили собі підписання контракту з центральним захисником Антоніо Рюдігером у якості вільного агента.

Однак на цьому, схоже, дії мадридського колективу на трансферному ринку в напрямку придбання нових виконавців у поточній кампанії себе вичерпали, про що розповів у останньому коментарі головний тренер команди Карло Анчелотті.

"Я не можу говорити про наші підписання наперед, але я вже колись казав, що для Реалу це трансферне вікно зачинилось. Ми не збираємося більше ні з ким підписувати контракти. У нас все гаразд зі складом.

Ті підписання, які ми здійснили, надали команді додаткову відмінну якість. На своїх позиціях ці гравці — найкращі, яких ми тільки могли знайти на ринку.

Антоніо Рюдігер — чудовий центральний захисник, як і Чуамені. Орельєн дуже молодий і має великий потенціал. Він уже є гравцем збірної Франції.

Ми використаємо цей літній тур, щоб допомогти їм адаптуватися до нашої команди", — заявив італійський фахівець.

Нагадаємо, що раніше стало відомо про можливе наступне велике підписання мадридського клуба.