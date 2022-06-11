Испания

"Вершкові" підтвердили інформацію про перехід французького опорника з Монако.

Реал Мадрид на своєму офіційному сайті оголосив про підписання центрального півзахисника Монако Орельєна Чуамені.

"Вершкові" підтвердили, що досягли домовленості з монегасками за умовами трансферу 22-річного француза, з яким укладено угоду на наступні шість сезонів.

Як і повідомлялося раніше, наступного вівторка, 14 червня, відбудеться церемонія презентації Орелієна Чуамені як нового гравця Реала після відповідного медичного огляду.

За інформацією різних джерел, сума трансферу становить понад 100 мільйонів євро (80 млн + 20 млн у якості бонусів).

Минулого сезону Орельєн Чуамені провів за Монако 50 матчів у всіх турнірах, у яких він забив 5 голів та віддав 3 результативні передачі.