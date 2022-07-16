Испания

33-річний футболіст продовжить кар'єру у каталонській команді.

Роберт Левандовські переходить до Барселони, повідомив офіційний сайт німецької команди.

"Ротен" оголосили про досягнення усної домовленості з каталонцями щодо угоди.

За чутками, Барселона заплатить за Левандовські 45 мільйонів євро та ще п'ять у вигляді бонусів.

Левандовскі виступав за Баварію протягом восьми років, перейшовши до мюнхенського клубу 2014 року з дортмундської Боруссії.

Всього за вісім сезонів у Баварії нападник забив 344 голи і зробив 72 результативні паси у 375 матчах.