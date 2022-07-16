Испания

Польський нападник отримає солідний контракт від каталонської команди.

Як уже повідомлялося раніше, Барселона досягла угоди з Баварією про перехід Роберта Левандовські.

Очікується, що завтра, 17 липня, 33-річний футболіст підпише угоду із каталонською командою. Левандовскі зароблятиме дев'ять мільйонів євро за сезон після сплати податків, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

Ключовим фактором при оформленні угоди стали добрі стосунки між агентом Піні Захаві та президентом Барселони Жоаном Лапортою.

Всього за вісім сезонів у Баварії нападник забив 344 голи і зробив 72 результативні паси у 375 матчах.