Испания

26-річний футболіст може продовжити кар'єру у чемпіонаті Іспанії.

Реал зацікавлений у послугах Лероя Сане, повідомляє журналіст Екрем Конур.

За його інформацією, мадридський клуб моніторить ситуацію і може зробити пропозицію Баварії щодо 26-річного футболіста.

Також інтерес до Сане виявляє Арсенал, як повідомлялося раніше.

Баварія оцінює свого футболіста у 70 мільйонів євро.

Зазначимо, що минулого сезону Лерой відіграв 45 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 14 голами та 15 результативними передачами.