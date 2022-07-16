26-річний футболіст може продовжити кар'єру у чемпіонаті Іспанії.
ЛЕРОЙ САНЕ, GETTY IMAGES
16 липня 2022, 21:39
Реал зацікавлений у послугах Лероя Сане, повідомляє журналіст Екрем Конур.
За його інформацією, мадридський клуб моніторить ситуацію і може зробити пропозицію Баварії щодо 26-річного футболіста.
Також інтерес до Сане виявляє Арсенал, як повідомлялося раніше.
Баварія оцінює свого футболіста у 70 мільйонів євро.
Зазначимо, що минулого сезону Лерой відіграв 45 матчів на клубному рівні, у яких відзначився 14 голами та 15 результативними передачами.