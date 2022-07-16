Испания

Піні Захаві отримає солідну винагороду за свої послуги.

Стало відомо, які комісійні буде виплачено агенту Роберту Левандовські, повідомляє журналіст Альфредо Мартінес.

За його інформацією, Піні Захаві, представник поляка, вимагав, щоб у результаті трансферу йому заплатили по п'ять мільйонів євро за кожен рік дії договору, разом – 20 млн.

Левандовські підпише контракт із Баварією на три роки з опцією продовження ще на один сезон.

Всього за вісім сезонів у Баварії нападник забив 344 голи і зробив 72 результативні паси у 375 матчах.

Раніше стало відомо, скільки Левандовскі зароблятиме у Барселоні.