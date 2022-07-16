Піні Захаві отримає солідну винагороду за свої послуги.
РОБЕРТ ЛЕВАНДОВСЬКІ, GETTY IMAGES
16 липня 2022, 22:58
Стало відомо, які комісійні буде виплачено агенту Роберту Левандовські, повідомляє журналіст Альфредо Мартінес.
За його інформацією, Піні Захаві, представник поляка, вимагав, щоб у результаті трансферу йому заплатили по п'ять мільйонів євро за кожен рік дії договору, разом – 20 млн.
Левандовські підпише контракт із Баварією на три роки з опцією продовження ще на один сезон.
Всього за вісім сезонів у Баварії нападник забив 344 голи і зробив 72 результативні паси у 375 матчах.
Раніше стало відомо, скільки Левандовскі зароблятиме у Барселоні.