Испания

Польський футболіст задоволений своїм трансфером.

Роберт Левандовскі завершує перехід до Барселони, а в неділю, 17 липня, підпише трирічний контракт із каталонським клубом.

33-річний футболіст після прибуття на Мальорку відповів на запитання журналістів, чи він задоволений тим, що здійснилася його мрія.

"Так, я щасливий", — приводить слова Левандовські Mundo Deportivo.

Нагадаємо, що Барселона заплатить Баварії 45 мільйонів євро та ще п'ять у вигляді бонусів.

За минулий футбольний рік Роберт забив 50 голів та віддав сім гольових передач за 46 матчів.