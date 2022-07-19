Іспанія

Син Зінедіна Зідана проведе наступний сезон у Сегунді Б.

Фуенлабрада, за яку виступає український форвард Роман Зозуля, на своєму офіційному сайті оголосила про підписання контракту із півзахисником Енцо Зіданом.

Нагадаємо, син відомого Зінедіна Зідана є вихованцем мадридського Реалу.

Раніше 27-річний хавбек виступав за Алавес, Райо Махадаонда, Альмерію, Авеш та Лозанну.

Останнім клубом Зідана був Родез, за який він провів 15 матчів у французькій Лізі 2.

Зазначимо, що за підсумками минулого сезону Фуенлабрада посіла передостаннє місце у Сегунді та вилетіла до Сегунди Б.