Испания

Українець вийшов на поле на 81 хвилині і встиг відзначитися забитим голом.

У матчі 40 туру іспанської Сегунди Фуенлабрада здобула перемогу над Луго з рахунком 3:1.

У цій зустрічі український нападник Роман Зозуля вийшов на поле на 81 хвилині, замінивши Браїма Конате. Через дев'ять хвилин він відзначився результативним ударом після передачі Хав'єра Онтівероса.

Для українця цей гол став третім у нинішньому сезоні за двох асистів у 34 матчах.

Нагадаємо, Фуелабрада вже втратила шанси зберегти місце в іспанській Сегунді. За два тури до фінішу команда посідає передостаннє місце – до найближчого опонента відставання у вісім очок.

Також зазначимо, що у складі Луго на полі був Орест Лебеденко – українець провів на полі 70 хвилин.