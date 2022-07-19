Іспанія

"Підводники" хочуть посилитись досвідченим форвардом.

Вільярреал хоче підписати Едінсона Кавані, котрий наразі перебуває у статусі вільного агента, але зпершу має розстатися із Пако Алькасером.

Минулого сезону уругвайський бомбардир грав у складі Манчестер Юнайтед, де відмітився лише двома забитими м'ячами.

Шанувальником таланту "Ель Матадора" є головний тренер "субмарини" Унаї Емері, який вже встиг попрацювати із Кавані у Парі Сен-Жермен.

Нагадаємо, що нещодавно Едінсон Кавані вів перемовини із суперником київського Динамо у другому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів УЄФА — турецьким Фенербахче.