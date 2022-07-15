Испания

"Жовта субмарина" не розраховує на 28-річного іспанця.

Нападник Вільярреала Пако Алькасер з великою ймовірністю покине клуб у літнє трансферне вікно. Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За інформацією джерела, "жовта субмарина" не розраховує на 28-річного іспанця.

Керівництво клубу повідомило Пако, що він виставлений на трансфер, через що він отримав кілька додаткових вихідних.

Чинний контракт форварда розрахований до літа 2025 року.

Минулого сезону Алькасер провів 22 матчі, в яких забив п'ять голів і зробив п'ять результативних передач.