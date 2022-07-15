Испания

Бразилець офіційно приєднався до "блаугранас".

Каталонська Барселона завершила трансфер вінгера Лідсу Рафіньї Діаса.

"Кулес" офіційно представили бразильця в якості чергового літнього новачка команди.

Контракт підписано до літа 2027 року, а "павичі" отримають за Рафінью 58 мільйонів євро фіксовано та ще 9 мільйонів євро у вигляді бонусів.

Минулого сезону бразильський вінгер провів 35 матчів в АПЛ: на його рахунку 11 голів та 3 результативні передачі.

Раніше Барселона оголосила про підписання нового контракту із Дембеле.