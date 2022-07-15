Бразилець офіційно приєднався до "блаугранас".
фото барселона
15 липня 2022, 17:10
Каталонська Барселона завершила трансфер вінгера Лідсу Рафіньї Діаса.
"Кулес" офіційно представили бразильця в якості чергового літнього новачка команди.
Контракт підписано до літа 2027 року, а "павичі" отримають за Рафінью 58 мільйонів євро фіксовано та ще 9 мільйонів євро у вигляді бонусів.
Минулого сезону бразильський вінгер провів 35 матчів в АПЛ: на його рахунку 11 голів та 3 результативні передачі.
Раніше Барселона оголосила про підписання нового контракту із Дембеле.