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Football.ua відслідкував та зібрав для вас головні події за 15 липня.

Футбольне життя під час літньої павзи не стоїть на зупиняється ні на хвилину, а у вирі подій інколи можна геть утратити голову.

Саме тому Football.ua вигадав для своїх любих читачів зручний формат ознайомлення з добіркою найгарячіших новин за останню добу, які вдалось втиснути трохи більше, аніж в одну хвилину.

У п’ятницю, 15 липня:

Каталонська Барселона оголосила про черговий трансфер у цьогорічній літній кампанії.

Манчестер Юнайтед підписав півзахисника Крістіана Еріксена.

Українець Олександр Зінченко погодив умови особистого контракту з лондонським Арсеналом.

Стало відомо про місце проведення домашніх матчів донецького Шахтаря в Лізі чемпіонів УЄФА.

Про це, та не тільки, дивіться в нашому новому відео на YouTube-каналі FootballNewsUA.