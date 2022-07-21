Іспанія

Каталонці шукають нового центрального захисника.

Барселона розглядає різні варіанти посилення оборонної лінії у поточне літнє трансферне вікно.

Як повідомляє видання Mundo Deportivo, "синьо-гранатові" зацікавлені у підписанні Жюля Кунде, але знайшли альтернативу французу.

Джерело стверджує, що каталонський клуб націлився на захисника Вільярреала Пау Торреса.

Зазначимо, що минулого сезону іспанський захисник провів 46 матчів, у яких відзначився шістьма голами та результативною передачею.

Нагадаємо, що Ювентус нав'яже конкуренцію Манчестер Сіті за Пау Торреса, тому у Барселони буде велика конкуренція.