Каталонці шукають нового центрального захисника.
Пау Торрес, getty images
21 липня 2022, 21:31
Барселона розглядає різні варіанти посилення оборонної лінії у поточне літнє трансферне вікно.
Як повідомляє видання Mundo Deportivo, "синьо-гранатові" зацікавлені у підписанні Жюля Кунде, але знайшли альтернативу французу.
Джерело стверджує, що каталонський клуб націлився на захисника Вільярреала Пау Торреса.
Зазначимо, що минулого сезону іспанський захисник провів 46 матчів, у яких відзначився шістьма голами та результативною передачею.
Нагадаємо, що Ювентус нав'яже конкуренцію Манчестер Сіті за Пау Торреса, тому у Барселони буде велика конкуренція.