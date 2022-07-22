Іспанія

Футболіст стане черговим новачком каталонців.

Каталонська Барселона близька до підписання вікового захисника Атлетіка Іньїго Мартінеса.

Як повідомляє Diario Sport, з 31-річним футболістом Барса погодила контракт на чотири роки. Він є пріоритетною альтернативою Жюлю Кунде.

Атлетік не дуже хоче продавати свого лідера, але якщо пропозиція складатиме 50 мільйонів євро, — це їх влаштує.

У сезрні-2021/22 Мартінес зіграв за клуб з Більбао 33 поєдинки, у яких відзначився трьома голами.

Раніше повідомлялось, що головна трансферна ціль Барселони Жюль Кунде близький до переходу в Челсі.