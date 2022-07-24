Раніше повідомлялось, що каталонці досягли домовленості з футболістом.
Іньїго Мартінес, Getty Images
24 липня 2022, 09:28
Каталонська Барселона в продовж поточної трансферної кампанії намагається залучити якомога більше виконавців на різноманітні позиції в своєму складі.
Одним із потенційних новачків "блаугранас" із нещодавніх пір вважається центральний захисник баскського Атлетіка Іньїго Мартінес, із яким, начебто, у каталонського клубу вже існує домовленість щодо можливого трансферу.
Однак головний тренер "левів" Ернесто Вальверде розраховує на 31-річного виконавця, тож був трохи спантеличений, коли журналісти запитали його про можливий трансфер футболіста.
"Він узагалі нічого мені про це не казав. Ми всі дуже спокійно ставимося до подібних новин.
У нашому складі є виконавці, які дуже віддані своїй справі. Ви можете бачити Іньїго його на кожному тренуванні та в кожній грі — він дуже важливий футболіст для нас", — заявив іспанський фахівець.
У минулому сезоні Мартінес зіграв у 33 матчах, забивши три голи.