Іспанія

Раніше повідомлялось, що каталонці досягли домовленості з футболістом.

Каталонська Барселона в продовж поточної трансферної кампанії намагається залучити якомога більше виконавців на різноманітні позиції в своєму складі.

Одним із потенційних новачків "блаугранас" із нещодавніх пір вважається центральний захисник баскського Атлетіка Іньїго Мартінес, із яким, начебто, у каталонського клубу вже існує домовленість щодо можливого трансферу.

Однак головний тренер "левів" Ернесто Вальверде розраховує на 31-річного виконавця, тож був трохи спантеличений, коли журналісти запитали його про можливий трансфер футболіста.

"Він узагалі нічого мені про це не казав. Ми всі дуже спокійно ставимося до подібних новин.

У нашому складі є виконавці, які дуже віддані своїй справі. Ви можете бачити Іньїго його на кожному тренуванні та в кожній грі — він дуже важливий футболіст для нас", — заявив іспанський фахівець.

У минулому сезоні Мартінес зіграв у 33 матчах, забивши три голи.