Іспанія

Новачок Ла Ліги посилюється перед стартом змагань.

За підсумками минулого сезону іспанської Сегунди Жирона здобула право на повернення до переліку "елітних" команд країни завдяки перемозі в раунді плей-офф.

Вочевидь, команді із нижчого дивізіону потрібно було підсилення під час трансферного вікна, проте лише на останньому тижні липня каталонський колектив вирішив по-справжньому братись до справи.

Як повідомляє іспанська преса, першим підписанням "біло-червоних" має всі шанси стати досвідчений опорний півзахисник Давід Лопес, який за час багаторічних виступів у Еспаньйолі, чиїм вихованцем він є, устиг заробити право носити капітанську пов’язку, проте наприкінці минулого футбольного року втретє в кар’єрі залишив рідний клуб.

32-річний виконавець узгодив із своїм майбутнім колективом умови річної угоди, яка в подальшому може бути продовжена ще на один сезон за згодою сторін.

За останній футбольний рік іспанець награв 18 матчів.