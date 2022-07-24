Іспанія

Керманич Барселони — про перемогу над Реалом у товариському El Clasico.

У рамках підготовки до нового сезону іспанської Лі Ліги каталонська Барселона мінімально переграла мадридський Реал у товариському El Clasico.

Головний тренер "синьо-гранатових" Хаві Ернандес поділився емоціями від цього протистояння.

"Загалом ми задоволені. Ми дали хороші відчуття, що зараз важливо. Найменш важливою є перемога, але каталонцям дуже подобається обігрувати Мадрид. Чудовий перший тайм. Другий тайм не дуже хороший.

Добре тренуємося, і сьогодні ми побачили хорошу Барсу. Я думаю, що ми були кращими за Мадрид і грали в хороший футбол. Я дуже радий, не враховуючи результат. Головна мета – вигравати титули. Для нас це важливо", — цитує слова Хаві Marca.

Нагадаємо, що дивитися відео голу та огляд матчу Реал Мадрид — Барселона ви можете на Football.ua.