Іспанія

Спеціаліст бачить у нідерландці багатостороннього футболіста.

Головний тренер каталонської Барселони Хаві Ернандес прокоментував тенденцію випускати Френкі Де Йонга за лави для запасних у якості центрального захисника.

Фахівець вважає, що на цій позиції футболіст може багато що дати команді.

"Я не намагаюсь послати якісь мессенджи своїми замінами. Але варто зазначити, що Френкі можна адаптувати до гри у центрі оборони. Я дуже його ціную, але суть наших бесід розкривати не буду.

Граючи центрбека Де Йонг може багато чого нам дати", — наводить слова Хаві Sport.es.

Раніше Хаві прокоментував перемогу у товариському матчі над Реалом.