Іспанія

Трансферна сага навколо захисника не вщухає.

Захисник Севільї Жюль Кунде продовжує переговори із Челсі та Барселоною.

Очікується, що футболіст приєднається саме до іспанського клубу, повідомляє Фабріціо Романо. Захисник погодився на умови, які запропонували у Каталонії.

Втім, зовсім нещодавно Кунде вислухав пропозицію Челсі та все ж схилився до команди Хаві. Відзначається, що угода між клубами вже давно готова.

За минулий футбольний рік француз награв 44 матчі на клубному рівні, забивши три голи та віддавши один гольовий пас.

Раніше повідомлялось, що Кунде все ще має шанс перейти до Челсі.