Іспанія

42-річний спеціаліст хоче бачити у своєму складі легенду каталонської команди.

Хаві хоче повернути Мессі до Барселони, повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, тренер звернувся з таким проханням до президента клубу Жоана Лапорте.

Хаві має бажання повернути аргентинця, коли закінчиться термін дії його контракту з ПСЖ. Угода з паризьким клубом діє до 2023 року, у ній також прописано опцію продовження до 2024 року.

Минулого сезону Мессі провів 34 гри у всіх турнірах: на його рахунку 11 голів та 15 результативних передач.