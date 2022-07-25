Іспанія

Досвідчений форвард наразі не належить жодному з клубів.

Ексцентричний іспанський нападник Дієго Коста на початку 2021 року призупинив свою європейську частину кар’єри, отримавши статус вільного агента на тлі чергової серії виступів у складі мадридського Атлетіко.

Після цього 33-рінчий форвард подався до Бразилії, де його послугами впродовж півроку користувався місцевий Атлетіко Мінейро, однак уже на початку 2022 року гравець знову був змушений залишитись поза будь-якої з команд.

Із того часу жоден із клубів не висловлював зацікавленості в його підписанні, проте під час поточного трансферного вікна клуби з Туреччини та Саудівської Аравії почали потрохи просуватись у напрямку його придбання.

Однак, як повідомляє іспанська преса, Коста разом із тим отримав і більш цікаву пропозицію від Райо Вальєкано, тож уже найближчим часом може знову повернутись до Великого Мадриду.

Іспанцю запропонована річна угода із зарплатнею на рівні 1 млн євро.

Варто нагадати, що "бджоли" вже мають непоганий піврічний досвід взаємин із цим футболістом, який свого часу під час оренди в 2012 році забив 10 голів у 16 матчах, допомігши команді зберегти прописку в елітному дивізіоні.