Досвідчений нападник може повернутися до чемпіонату Іспанії.
ДІЄГО КОСТА, GETTY IMAGES
25 липня 2022, 21:49
Дієго Коста може перейти до Райо Вальєкано найближчим часом, повідомляє журналіст Екрем Конур.
За його інформацією, іспанський клуб запропонував угоду 33-річному форварду на один рік із опцією продовження ще на один сезон.
За один сезон іспанець бразильського походження може заробити близько одного мільйона євро.
Нагадаємо, що Коста перебуває у статусі вільного агента після виходу з Атлетіко Мінейро.