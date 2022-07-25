Іспанія

Досвідчений нападник може повернутися до чемпіонату Іспанії.

Дієго Коста може перейти до Райо Вальєкано найближчим часом, повідомляє журналіст Екрем Конур.

За його інформацією, іспанський клуб запропонував угоду 33-річному форварду на один рік із опцією продовження ще на один сезон.

За один сезон іспанець бразильського походження може заробити близько одного мільйона євро.

Нагадаємо, що Коста перебуває у статусі вільного агента після виходу з Атлетіко Мінейро.