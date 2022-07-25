Іспанія

Француз все ближче до каталонського гранда.

23-ічний оборонець Севільї Жюль Кунде узгодив умови особистого контракту з Барселоною, повідомляє Фабріціо Романо. Хід перемовин розцінюється як позитивний, сьогодні зранку були чергові успішні контакти.

У той же час Челсі, який був дуже близьким до підписання француза, стомився чекати на футболіста і готовий вивчати інший варіанти для підсилення оборони, якщо Кунде не передумає найближчим часом.

Нагадаємо, що Севілья воліє продати Жюля у Челсі через фактор Бордо.

У сезоні-2022/2023 Кунде провів 44 гри у складі андалусійців, забив 3 м'ячів та віддав 1 асист.