Іспанія

Крім того, 25-річний футболіст хоче залишитись у нинішній команді.

Френкі де Йонг не має наміру знижувати свою заробітну плату, повідомляє журналіст Фабриціо Романо.

25-річний футболіст також хоче залишитись у нинішній команді. Він має намір відпрацьовувати чинну угоду.

Нагадаємо, що раніше Хаві та де Йонг провели бесіду, під час якої іспанський наставник попросив нідерландського футболіста скоротити зарплату майже вдвічі.

У минулому сезоні Френкі зіграв 45 матчів, забивши чотири голи та віддавши п’ять гольових передач.

Раніше повідомлялося, що Барселоні потрібно продавати гравців, щоб зареєструвати новачків.