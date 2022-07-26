Іспанія

Мадридському клубу потрібно продати на 40 мільйонів гравців.

Трансфер Кріштіану Роналду в Атлетіко практично виключений, повідомляє The Athletic.

За інформацією джерела, для підписання нових гравців мадридському клубу необхідно продати когось і отримати від потенційних угод 40 мільйонів євро.

У зв'язку з цими обставинами перехід Роналду в Атлетико малоймовірний.

Минулого сезону Роналду взяв участь у 38 матчах у всіх турнірах, у яких записав до свого активу 24 голи та три результативні передачі.