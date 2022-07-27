Іспанія

Іспанський та італійський гранди розписали мирову.

Посеред ночі за європейським часом каталонська Барселона та туринський Ювентус вирішили випробувати газон американського стадіону Коттон Боул у Далласі, зігравши черговий товариський поєдинок у рамках свого літнього турне.

Стартові склади від Хаві та Массіміліано Аллегрі інакше, аніж максимально наближеними, не можна було назвати, а серед новачків поточної трансферної кампанії з обох сторін можна було відзначити захисника Андреаса Крістенсена та нападника Роберта Левандовські серед "блаугранас", а також захисника Бремера, півзахисника Ніколо Ровеллу та нападника Анхеля Ді Марію в "зебр".

Команди почали багато забивати ще до перерви, коли за якісь шість ігрових хвилин Усман Дембеле встиг покласти дубль, у той час як Мойзе Кін відповів своїм першим голом у звітній грі.

Після перерви Хаві зробив багато замін, тоді як суперники спочатку забили свій другий м’яч, а вже потім Аллегрі вирішив провести відчутну ротацію.

Барселона — Ювентус 2:2

Голи: Дембеле, 34, 40 — Кін, 39, 51

Барселона: тер Штеген (Пенья, 46) — Роберто (Дест, 32), Крістенсен (Піке, 62), Гарсія (Ф. де Йонг, 46), Альба (Бальде, 63) — Ніко (Гаві, 46), Бускетс (П’янич, 46), Кесс’є (Торре, 63) — Дембеле (Рафінья, 46), Левандовські (Депай, 62), Обамеянг (Фаті, 46).

Ювентус: Щесни (Перін, 46) — Даніло (Компаньйон, 61), Бонуччі (Гатті, 46), Бремер (Ругані, 59), Алекс Сандро (Пеллегріні, 60) — Ді Марія (Суле, 77), Закарія, Ровелла, Локателлі (Фаджолі, 61), Куадрадо (Барб’єрі, 78) — Кін (Кудріг, 78).

Попередження: Кольядо — Ді Марія, Барб’єрі.