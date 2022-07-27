Іспанія

Півзахисника не бачать у Мадриді в прийдешньому сезоні.

Іспанський півзахисник Сауль Ньїгес у минулому сезоні невдало провів час в оренді в складі лондонського Челсі, після чого повернувся до мадридського Атлетіко, де так само, як і раніше, не потрібен головному тренеру Дієго Сімеоне.

27-річний футболіст за час виступів у складі "синіх" зіграв у 26 матчах (1409 хвилин), забивши при цьому один м’яч та віддавши один гольовий пас.

Оскільки у виконавця є помітна нестача ігрової практики, "матрацникам" буде важко домовитись про його трансфер до іншого клубу.

Однак несподіваним чином переходу іспанського виконавця може допомогти прикра травма новачка туринського Ювентуса Поля Погба, який отримав серйозне пошкодження під час одного з останніх тренувань.

Як повідомляє іспанська преса, Атлетіко на цьому тлі вирішив не гаяти час даремно, одразу запропонувавши послуги Сауля багаторазовим чемпіонам Італії.

У тім, відповіді на свій запит мадридський клуб ще не отримував.