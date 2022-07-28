Іспанія

Каталонці відпустять одного з гравців оборони.

Барселона досить активно веде себе в поточне літнє трансферне вікно, здійснюючи якісні покупки, проте на тлі цього необхідно розвантажувати склад і зарплатну відомість.

Як повідомляє видання As, "синьо-гранатові" перебувають на завершальній стадії переговорів із Сельтою щодо продажу Оскара Мінгеси.

У минулому сезоні іспанський захисник провів 27 матчів на клубному рівні, зробивши дві гольові передачі.

Нагадаємо, що раніше Барселона розраховувала на продаж трьох виконавців, проте довго не отримувала жодних пропозицій стосовно них.