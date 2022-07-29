Іспанія

"Нервіонці" шукають варіанти підсилення оборони після трансферів Дієго Карлоса та Жюля Кунде.

Офіційний сайт AS повідомляє про зацікавленність Севільєю захисником Парі Сен-Жермен Тіло Керером.

Рамон Мончі екстрено шукає заміну для Жюля Кунде, котрий віднині є гравцем Барселони, тож "нервіонці" мають гроші і можливість виходу на трансферний ринок. До того ж німця хоче бачити у команді Хулен Лопетегі.

Контракт Керера із ПСЖ закінчується влітку наступного року, а в даний момент його ціна, згідно з порталом Transfermarkt, становить 22 млн євро.

Тіло перейшов до лав французського гранду з Шальке 04 перед сезоном-2018/19. Стати залізним гравцем основного складу йому не вдалося, проте не можна сказати, що німець отримував лічені хвилини ігрового часу.

128 поєдинків за ПСЖ, у тому числі, в фіналі Ліги чемпіонів проти Баварії у 2020 році. Словом, Керер може стати у пригоді у Севільї.

Нагадаємо, що вчора Жюль Кунде розповів, чому обрав саме Барселону.