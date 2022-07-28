Іспанія

Французський захисник перебрався до стану "синьо-грантових".

Захисник Жюль Кунде вже найближчим часом пройде медичне обстеження та стане гравцем Барселони. Француз стверджує, що обрав каталонців через головного тренера Хаві Ернандеса.

"Я справді пишаюся, вдячний. Не можу дочекатися, щоб приєднатися до команди і розпочати свою історію в Барселоні. Я дякую Севільї, але, звісно, Барселона — це крок веперед у моїй кар’єрі. Тут я хочу виграти всі титули.

Хаві є важливою причиною, чому я тут. Його розмови переконали мене, я радий почати працювати з командою. Зрозуміло, що ми бачимо футбол однаково", — навоить слова Кунде Фабріціо Романо.

За минулий футбольний рік француз награв 44 матчі на клубному рівні, забивши три голи та віддавши один гольовий пас.

Раніше з'явилася інформація, що Манчестер Сіті намагався перехопити Кунде у Барселони.