Іспанія

Президент Барселони прокоментував критику на свою адресу.

Після трансферу Роберта Левандовські у каталонську Барселону наставник Баварії Юліан Нагельсманн критично висловився на адресу політики "блаугранас".

Втім, президент іспанського клубу Жоан Лапорта досить лаконічно відповів фахівцю, порекомендувавши йому не лізти не в свою справу.

"Я би попросив Нагельсманна зайнятись своєю справою. Вони отримали значні кошти за Левандовські. Я всіх поважаю та не лізу в їх економіку.

Можливо, вони нас критикують через те, що наша робота на трансферному ринку успішніша ніж їх. Не знаю. Наші конкуренти бачать, що футболісти хочуть приєднатись саме до нашого клубу. Вони теж можуть підсилюватись, але я не лізу у їх справи", — наводить слова Лапорти Bayern & Germany.

Відзначимо, що останнім трансфером на цей час у Барселону став Жюль Кунде, якого не перший рік хотів бачити у себе Челсі.