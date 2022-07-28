Каталонці виграли конкуренцію у Челсі.
ЖЮЛЬ КУНДЕ, GETTY IMAGES
28 липня 2022, 19:56
Каталонська Барселона оголосила про досягнення принципової домовленості із Севільєю стосовно захисника Жюля Кунде.
Трансфер буде повністю закритим після того, як француз успішно пройде медогляд у стані "блаугранас". Контракт буде підписано на п'ять років, а сума трансферу складатиме 50 млн євро без урахування бонусів.
За минулий футбольний рік француз награв 44 матчі на клубному рівні, забивши три голи та віддавши один гольовий пас.
Раніше з'явилася інформація, що Барселона має продавати футболістів, аби зареєструвати новачків.