Іспанія

Каталонці виграли конкуренцію у Челсі.

Каталонська Барселона оголосила про досягнення принципової домовленості із Севільєю стосовно захисника Жюля Кунде.

Agreement in principle with Sevilla for the transfer of @jkeey4 — FC Barcelona (@FCBarcelona) July 28, 2022

Трансфер буде повністю закритим після того, як француз успішно пройде медогляд у стані "блаугранас". Контракт буде підписано на п'ять років, а сума трансферу складатиме 50 млн євро без урахування бонусів.

За минулий футбольний рік француз награв 44 матчі на клубному рівні, забивши три голи та віддавши один гольовий пас.

Раніше з'явилася інформація, що Барселона має продавати футболістів, аби зареєструвати новачків.