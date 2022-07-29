Функціонер прокоментував ситуацію навколо півзахисника.
френкі де йонг, getty images
29 липня 2022, 12:07
Протягом всього трансферного вікна цього літа Манчестер Юнайтед намагається підписати хавбека Барселони Френкі Де Йонга, втім, успіху не має.
Попри всі чутки навколо футболіста, він залишається у складі каталонського клубу та ані перейшов до МЮ, ані був відсторонений від тренувань.
Ситуацію навколо Де Йонга прокоментував президент "блаугранас" Жоан Лапорта.
"Френкі — гравець Барселони. Ми хочемо, щоб він за нас грав — він хоче грати за наш клуб. Втім, ми отримували серйозні пропозиції щодо Де Йонга.
Ви знаєте ситуацію із нашими фінансами та зарплатами. Ми зробимо все, щоб зберегти Де Йонга у своєму складі та сподіваємось на віддачу від нього", — наводить слова функціонера Фабріціо Романо.
У минулому сезоні Френкі зіграв 45 матчів, забивши чотири голи та віддавши п’ять гольових передач.
Раніше повідомлялось, що Де Йонгу потрібно знизити зарплату, щоб залишитись у Барселоні.