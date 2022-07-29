Іспанія

Функціонер прокоментував ситуацію навколо півзахисника.

Протягом всього трансферного вікна цього літа Манчестер Юнайтед намагається підписати хавбека Барселони Френкі Де Йонга, втім, успіху не має.

Попри всі чутки навколо футболіста, він залишається у складі каталонського клубу та ані перейшов до МЮ, ані був відсторонений від тренувань.

Ситуацію навколо Де Йонга прокоментував президент "блаугранас" Жоан Лапорта.

"Френкі — гравець Барселони. Ми хочемо, щоб він за нас грав — він хоче грати за наш клуб. Втім, ми отримували серйозні пропозиції щодо Де Йонга.

Ви знаєте ситуацію із нашими фінансами та зарплатами. Ми зробимо все, щоб зберегти Де Йонга у своєму складі та сподіваємось на віддачу від нього", — наводить слова функціонера Фабріціо Романо.

У минулому сезоні Френкі зіграв 45 матчів, забивши чотири голи та віддавши п’ять гольових передач.

Раніше повідомлялось, що Де Йонгу потрібно знизити зарплату, щоб залишитись у Барселоні.