Іспанія

Втім, у справу втрутилась Барселона.

Директор Севільї Мончі прокоментував трансферну сагу навколо вже колишнього захисника команди Жюля Кунде, який зрештою опинився у Барселоні.

Функціонер заявив, що мав певні домовленості із лондонським Челсі перед цим трансфером.

"У минулий четвер ми домовились із Челсі про трансфер Кунде. Гравець також був не против цього переходу, але на вихідних угода застопорилась та втрутилась Барселона.

Після цього каталонці з нами зв'язались напряму та зробили таку пропозицію, яку ми не могли відмести", — наводить слова Мончі Лука Бендоні.

Відзначимо, що на тлі трансферної політики Барселони розгорнулась словесна перепалка між Лапортою та Нагельсманном, де останнє слово наразі залишається за тренером Баварії.