Німеччина

Перепалка між представниками Барселони та Баварії продовжується.

Не так давно наставник Баварії Юліан Нагельсманн критично відізвався про трансферну політику каталонської Барселони, яка переманила до своїх лав бомбардира "Ротен" Роберта Левандовські.

Президент "блаугранас" Жоан Лапорта не залишився у боржниках та відповів спеціалісту, закликавши його займатися своєю справою — тренувати.

Не минуло й доби, як німецький тренер відповів своєму іспанському візаві, звернувши увагу на свої фанатські почуття до Баварії.

"Дуже добре, що Лапорта самовисловлює себе саме таким чином. Втім, моя реакція — це слова вболівальника Баварії. В мене немає проблем із коментарями Лапорти — мені байдуже, адже він представляє та захищає Барселону.

Я продовжу й надалі висловлювати свої думки. Я не конспектую заздалегідь свої відповіді на прес-конференціях заздалегідь. Це відбувається спонтанно; можливо, не завжди розумно", — наводить слова фахівця Bayern & Germany.

Відзначимо, що останнім трансфером на цей час у Барселону став Жюль Кунде, якого не перший рік хотів бачити у себе Челсі.