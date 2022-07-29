Перепалка між представниками Барселони та Баварії продовжується.
юліан нагельсманн, фото баварія
29 липня 2022, 14:30
Не так давно наставник Баварії Юліан Нагельсманн критично відізвався про трансферну політику каталонської Барселони, яка переманила до своїх лав бомбардира "Ротен" Роберта Левандовські.
Президент "блаугранас" Жоан Лапорта не залишився у боржниках та відповів спеціалісту, закликавши його займатися своєю справою — тренувати.
Не минуло й доби, як німецький тренер відповів своєму іспанському візаві, звернувши увагу на свої фанатські почуття до Баварії.
"Дуже добре, що Лапорта самовисловлює себе саме таким чином. Втім, моя реакція — це слова вболівальника Баварії. В мене немає проблем із коментарями Лапорти — мені байдуже, адже він представляє та захищає Барселону.
Я продовжу й надалі висловлювати свої думки. Я не конспектую заздалегідь свої відповіді на прес-конференціях заздалегідь. Це відбувається спонтанно; можливо, не завжди розумно", — наводить слова фахівця Bayern & Germany.
Відзначимо, що останнім трансфером на цей час у Барселону став Жюль Кунде, якого не перший рік хотів бачити у себе Челсі.