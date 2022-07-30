Іспанія

Гравець не мав постійної ігрової практики минулого сезону.

Валенсійська футбольна школа, та академія Леванте зокрема, свого часу подарували світові талановитого центрального півзахисника Вісенте Іборру, більша частина професійної кар’єри якого минула в стані "жаб".

Однак після літа 2013 року 34-річний іспанець устиг пограти за андалузьку Севілью, англійський Лестер та іспанський Вільярреал, проте останній сезон у складі "жовтої субмарини" для нього за великим рахунком вийшов невдалим.

Іборра награв лише 24 матчі (1221 хвилин), зробивши один гольовий пас, а вже під час поточної трансферної кампанії вирішив повернутись до професійних витоків.

𝚃𝚒𝚗𝚌 𝚞𝚗 𝚜𝚘𝚖𝚗𝚒 pic.twitter.com/ynVkBbLP3j — Levante UD 🐸 (@LevanteUD) July 29, 2022

Леванте охоче погодився взяти в річну оренду свого колишнього футболіста, та ще й отримав право на безкоштовний перехід півзахисника, за власного бажання та відповідної згоди Вільярреалу.