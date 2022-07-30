Гравець не мав постійної ігрової практики минулого сезону.
Вісенте Іборра, twitter.com/LevanteUD
30 липня 2022, 13:01
Валенсійська футбольна школа, та академія Леванте зокрема, свого часу подарували світові талановитого центрального півзахисника Вісенте Іборру, більша частина професійної кар’єри якого минула в стані "жаб".
Однак після літа 2013 року 34-річний іспанець устиг пограти за андалузьку Севілью, англійський Лестер та іспанський Вільярреал, проте останній сезон у складі "жовтої субмарини" для нього за великим рахунком вийшов невдалим.
Іборра награв лише 24 матчі (1221 хвилин), зробивши один гольовий пас, а вже під час поточної трансферної кампанії вирішив повернутись до професійних витоків.
Леванте охоче погодився взяти в річну оренду свого колишнього футболіста, та ще й отримав право на безкоштовний перехід півзахисника, за власного бажання та відповідної згоди Вільярреалу.