Каталонці можуть продати свого резервіста.
Рікі Пуч, getty images
30 липня 2022, 14:47
Барселона змушена продавати футболістів через дорогі придбання, проте гравці каталонців не мають великого попиту.
Як повідомляє видання Mundo Deportivo, півзахисник "синьо-гранатових" Рікі Пуч привернув увагу чотирьох клубів — Лос-Анджелес, Фулгем, Бенфіка та Фіорентіна.
Минулого сезону іспанський футболіст відіграв 17 поєдинків на клубному рівні, відзначившись забитим голом.
Нагадаємо, що раніше Барселона розраховувала на продаж трьох виконавців, проте довго не отримувала жодних пропозицій стосовно них.