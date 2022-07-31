Іспанія

Футболіст планує змінити клубну прописку.

Нападник каталонської Барселони Мартін Брайтвейт планує залишити клуб в літнє трансферне вікно.

Як повідомляє журналіст Екрем Конур, датский форвард вже веде роботу над розірванням контракту із клубом.

Відомо, що в нього є вже декілька пропозицій від європейських клубів з Франції, Іспанії та Італії. Вони поки що невідомі.

Футболіст не входить у плани головного тренера Барселони, і не входив і минулого сезону. На його рахунку лише чотири матчі у чемпіонаті Іспанії та два голи.